Coppa Italia Femminile, Milan-Roma: le formazioni ufficiali. Ohrstrom in porta, conferma per Losada nel 3-5-1-1. Riscaldamento in corso (VIDEO)

Semifinale d'andata della Coppa Italia Femminile: la Roma è ospite del Milan al Centro Sportivo Vismara, dove alle 14 andrà in scena la sfida tra la squadra di Alessandro Spugna e la formazione di Maurizio Ganz. Il tecnico giallorosso opta per il 3-5-1-1 con Ohrstrom e non Ceasar in porta. Minami sostituisce Wenninger in difesa, mentre Glionna e Haavi sono i due esterni. Conferma per Losada in mezzo al campo, con Andressa a supporto dell'unica punta Giacinti.

IL TABELLINO

MILAN: Giuliani; Thrige, Mesjasz, Nouwen, Guagni; Adami, K. Dubcova, Grimshaw; Bergamaschi, Piemonte, Vigilucci.

A disp.: Giuliani, Fusetti, Sevenius, Bahlouli, Carage, Soffia, Fedele, M. Dubcova.

All. Maurizio Ganz

ROMA: Ohrstrom; Bartoli, Linari, Minami; Glionna, Greggi, Losada, Giugliano, Haavi; Andressa; Giacinti.

A disp.: Ceasar, Di Guglielmo, Cinotti, Landstrom, Serturini, Ciccotti, Wenninger, Kollmats, Kramzar.

All. Alessandro Spugna

Arbitro: Bordin. Assistenti: Allocco - Romano

IL PREPARTITA

13:37 - In corso il riscaldamento della squadra di Spugna.

13:02 - La formazione ufficiale della Roma, annunciata dall'account Twitter del club.

12:44 - Le giallorosse sono arrivate al Centro Sportivo Vismara.