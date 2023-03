Champions League Femminile, Roma-Barcellona: raggiunta quota 37.600 spettatori. Biglietti in vendita presso il botteghino di Viale delle Olimpiadi fino al calcio d'inizio

Entusiasmo alle stelle per Roma-Barcellona, match valido per l'andata dei quarti di finale della Champions League Femminile e in programma questa sera alle ore 21. Per il momento allo Stadio Olimpico sono attesi 37.600 spettatori, ma il numero è destinato ad aumentare, infatti la vendita dei tagliandi presso il botteghino di Viale delle Olimpiadi proseguirà fino al calcio d'inizio.