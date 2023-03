Barcellona Femminile, Giraldez: "Contro la Roma avremo bisogno del pieno supporto dei tifosi"

Jonatan Giraldez, allenatore del Barcellona Femminile, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Clasico contro il Real Madrid. Il tecnico del club blaugrana ha chiamato i tifosi a raccolta sia per questo delicatissimo match sia per la gara contro la Roma, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League (l'andata è terminata 0-1 in favore del Barcellona) e in programma il 29 marzo alle ore 18:45. "Abbiamo due partite casalinghe in cui dobbiamo avere il pieno supporto dei tifosi. Siamo motivati per la partita contro il Real, vincere ci farebbe avvicinare alla conquista della Liga", le parole di Giraldez.