Roma Femminile, Spugna: "Il Barcellona è la squadra più forte al mondo". Bavagnoli: "Proviamo grande emozione"

ASROMA.COM - La Roma Femminile affronterà il Barcellona ai quarti di finale di Women's Champions League. Il tecnico delle giallorosse, Alessandro Spugna, ha commentato il sorteggio sui canali ufficiali della società capitolina.

Queste le sue parole:

“Affrontiamo la squadra più forte al mondo in questo momento, non ha punti deboli ma grandissima qualità in tutti i reparti. Ha segnato 29 gol nella fase a gironi, più di qualsiasi altra squadra; ha già vinto la Women’s Champions League ed è tornata a disputare la finale nella scorsa edizione, quindi è un gruppo che sa come si gioca questa competizione. Sarà un avversario molto difficile da affrontare ma noi dobbiamo essere serene e dovremo lavorare sulle qualità che ci hanno permesso di arrivare fino a qui, continuando a lavorare con grande umiltà”.

Anche l’Head of Women’s Football della Roma, Betty Bavagnoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida che attende le giallorosse:

“Proviamo grande emozione per essere arrivate fino a questo punto, nella stagione del nostro debutto nella Uefa Women’s Champions League. Uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati come Club era quello di dare alla nostra Squadra Femminile una forte identità internazionale e in questa stagione abbiamo posto basi solide per questo cammino, arrivando a superare molte nostre aspettative. Partita dopo partita calciatrici e staff sono stati in grado di costruire un percorso sempre più maturo. Spero davvero che tutto questo possa essere di ispirazione per le nostre giovani, ma anche per il movimento calcistico femminile italiano".

