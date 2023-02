Roma Femminile, Spugna: "Domani voglio vedere la solita Roma, vogliamo i tre punti" (VIDEO)

Alessandro Spugna, tecnico della Roma Femminile, ha parlato ai microfoni dei canali del club. Le sue parole in vista di Sampdoria-Roma:

"Hanno giocato tanto tutte, è normale che molte siano stanche. Speriamo di recuperarle per la partita di domani. Le Nazionali lasciano sempre un'incognita, la stanchezza te la porti sempre dietro".

Che partita si aspetta domani?

"Con la formula di questa stagione tutte le partite diventano importanti. La Sampdoria deve fare punti per cercare di restare distante dagli ultimi posti, noi dobbiamo cercare di mantenere questa distanza per presentarci allo pool scudetto con un buon margine. Una partita sicuramente difficile, loro avevano meno giocatrici in Nazionale e hanno potuto preparare la gara in un certo modo, per noi sarà difficile ma cercheremo di farlo nel migliore dei modi".

Che squadra vuole vedere in campo?

"Vogliamo vedere la solita Roma, che cerca di dominare le partite con un atteggiamento propositivo. Dobbiamo cercare di aggredire l'avversario, vogliamo portarci a casa i tre punti e abbiamo le qualità per farlo. Speriamo di avere anche le forze necessarie".