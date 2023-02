Roma Femminile, Losada: "La vittoria della Champions è il momento più bello della mia carriera" (VIDEO)

AS ROMA - Vicky Losada, nuovo acquisto della Roma Femminile, ha rilasciato una breve intervista ai canali ufficiali del club per presentarsi ai tifosi giallorossi. Sette domande e altrettante risposte grazie alle quali l'ex giocatrice del Barcellona ha fatto conoscere qualcosa in più di sé.

Queste le sue parole:

Il tuo giocatore preferito quando eri bambina?

"Iniesta, un uomo. In televisione non mostravano il calcio femminile, quindi il mio idolo non poteva essere una donna".

Il primo ricordo legato al calcio?

"Sempre con un pallone da calcio, giocando con gli altri bambini su campi di terra".

La prima partita vista allo stadio?

"Barcellona-Real Madrid al Camp Nou".

Il miglior momento della tua carriera?

"Il momento più bello della mia carriera è stato quando ho vinto la Champions".

Il miglior gol che hai segnato?

"Il primo che ho segnato nel mio primo Mondiale con la Spagna. In Canada, contro il Costa Rica".

Lo stadio migliore in cui hai giocato?

"Credo che lo stadio più bello in cui ho giocato sia quello dell'Athletic Bilbao, il San Mamés.

L'avversaria più difficile da affrontare?

"La giocatrice più forte che ho affrontato è Ada Hegerberg, in finale di Champions".