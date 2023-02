Roma Femminile, Di Guglielmo rinnova fino al 2026: "Grazie per aver creduto in me anche durante l'infortunio" (FOTO)

Altro rinnovo in casa Roma Femminile. Dopo Elisa Bartoli, è il turno di Lucia Di Guglielmo, che prolunga il suo contratto con il club giallorosso fino al 2026. "Ci tengo a ringraziare la società per aver continuato a credere in me anche in questi mesi nei quali sono stata infortunata", ha detto la numero 3 giallorossa. Soddisfazione per l'accordo raggiunto anche da parte di Betty Bavagnoli, Head of Women's Football: “Anche nei momenti più difficili Lucia ha sempre dimostrato la sua professionalità e un grande attaccamento alla maglia”.

L'As Roma è lieta di annunciare che Lucia Di Guglielmo ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2026.

Lucia è arrivata a Roma nella scorsa stagione, diventando subito un punto di riferimento per la squadra, grazie anche alla sua capacità di giocare da esterno basso sia a destra che a sinistra.

“Sono molto felice di aver rinnovato il mio contratto e ci tengo a ringraziare la società per aver continuato a credere in me anche in questi mesi nei quali sono stata infortunata”, ha spiegato Lucia.

“Non vedo l’ora di tornare in campo per aiutare le mie compagne in vista dell’ultima parte di stagione”.

La numero 3 giallorossa ha raccolto finora 29 presenze e segnato 2 gol contro Juventus e Fiorentina.

“Siamo particolarmente soddisfatti di aver prolungato il contratto di Lucia. Sono stati mesi difficili per lei a causa dell’infortunio, ma tutto ciò non ha mai compromesso la nostra certezza di voler prolungarle il contratto”, ha commentato Betty Bavagnoli, Head of Women's Football.

“Anche nei momenti più difficili Lucia ha sempre dimostrato la sua professionalità e un grande attaccamento alla maglia”.

Congratulazioni, Lucia!

