Coppa Italia Femminile, ROMA-POMIGLIANO 0-0: segui in tempo reale. A breve il calcio d'inizio (FOTO e VIDEO)

La Roma Femminile torna subito in campo. A 4 giorni dalla vittoria per 0-1 contro il Como, le giallorosse affronteranno nella gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia il Pomigliano. Molti cambi per il tecnico Alessandro Spugna, che ha lasciato a riposo molte big considerando il risultato dell'andata (1-8 per la Roma). Il match inizierà alle 14:30.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Ohrstrom; Bergersen, Minami, Kollmats, Landstrom; Cinotti, Ciccotti; Glionna, Kramzar, Selerud; Kajzba.

A disp.: Lind, Ceasar, Giacinti, Giugliano, Losada, Serturini, Greggi, Petrara, Linari.

All. Spugna

POMIGLIANO: Ferro; Novellino, Caiazzo, Passeri, Fusini; Rabot, Di Giammarino, Taty; Sangare, Amorim, Battelani.

A disp.: Cetinja, Corelli, Gallazzi, Buttino, Rizza, Rocco, Buompane, Golob, Ferrario.

All.: Alfano

Arbitro: Mucera. Assistenti: Morotti - Rinaldi. IV Uomo: Brozzoni.

PREPARTITA

13:53 - Giallorosse in campo per il riscaldamento.

? In campo per il riscaldamento #ASRomaFemminile pic.twitter.com/4j8XkOKFwT — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) February 8, 2023

13:30 - La Roma comunica la formazione ufficiale.