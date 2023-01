Serie A Femminile, ROMA-SASSUOLO 2-0 (3' Giacinti, 26' Andressa): segui in tempo reale. Avvio super per le giallorosse

Dopo il successo in Coppa Italia contro il Pomigliano, la As Roma Femminile di Alessandro Spugna torna in campo al Tre Fontane per disputare la la quindicesima giornata del campionato di Serie A Femminile e cercare di portare a casa la vittoria che farebbe mantenere alle giallorosse, prime in classifica, punti di distacco rispetto alla Juventus. Intanto, la Roma ha reso nota la formazione che schiererà.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ROMA: Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Greggi, Giugliano; Glionna, Andressa, Haavi; Giacinti.

SASSUOLO: Kresche; Philtjens, Orsi, Pleidrup, Filangeri, Brustia; Pondini, Brignoli, Jane; Sabatino, Clelland

Arbitro: Enrico Gemelli. Assistenti: Alessandro Antonio Boggiani - Michele Rispoli

Quarto Ufficiale: Simone Palmieri.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

26' - RADDOPPIO ROMA. Grande palla di Giugliano tra le linee per Andressa che, davanti a Kresche, non sbaglia e raddoppia!

11' - Ci prova da fuori di Andressa, che non inquadra lo specchio della porta.

10'- Insiste ancora la Roma, che mette alle corde le neroverdi in questo avvio.

3' - GOL DELLA ROMA. Cross in mezzo di Greggi, Haavi colpisce di testa e la palla sbatte sulla traversa: sulla ribattuta si avventa Giacinti che ribadisce in rete.

1' - Match al via

PREPARTITA

13.54 - Giallorosse in campo per il riscaldamento