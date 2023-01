Roma Femminile, Spugna: "Soddisfatto della prestazione, grandissima vittoria" - Kajzba: "Contenta della doppietta"

Giornata da ricordare, per te: primo gol e prima doppietta con questa maglia.

“Sono molto contenta per i due gol e per la vittoria della mia squadra”.

Partita entusiasmante per la Roma, quanto era importante la vittoria?

“È sempre importante vincere, ogni gara noi la prendiamo seriamente. Pensiamo partita per partita e a migliorare sempre come stiamo facendo”.

Come ti trovi in prima squadra?

“Sono molto contenta di stare in prima squadra, in una formazione che fa la Champions League e gioca i quarti di finale. Contenta della chance che ho avuto oggi e spero di averne altre in futuro”.

(asroma.com)

