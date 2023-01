Roma Femminile, Spugna: "Pomigliano squadra organizzata, Bartoli e Kollmats a disposizione" (VIDEO)

Domani la Roma Femminile affronterà il Pomigliano, alle 12.30, nella sfida valida per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Alla vigilia il tecnico giallorosso Alessandro Spugna ha parlato ai microfoni dei media del club: "Non c'è bisogno di una reazione particolare, ma di giocare secondo le nostre caratteristiche e qualità. Col Parma abbiamo condotto la gara e abbiamo commesso qualche errore, che ci è costato una partita sempre in ricorsa ma dobbiamo giocare secondo le nostre qualità".

Quali sono le condizioni del gruppo?

"Quest'anno abbiamo l'abitudine di giocare in tempi ravvicinati, quindi siamo pronte. È chiaro che ci sia qualche fatica della partita di domenica, ma cercheremo di mettere in campo la miglior formazione possibile perché è una partita alla quale teniamo particolarmente. Vogliamo andare avanti in Coppa Italia. Bartoli e Kollmats rientrano in gruppo, adesso vedremo se saranno della partita o no, ma sono a disposizione".

Si gioca l'andata e poi ci sarà il ritorno, quali sono le insidie?

"Si gioca in due tempi praticamente, dobbiamo tenere presente il ritorno. Il Pomigliano sta facendo un ottimo campionato, ha 13 punti in classifica, è la sesta forza del campionato, ha delle giocatrici interessanti e giovani. È una squadra organizzata. Come in campionato non ci sono partite facili".