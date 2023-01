Roma Femminile, Spugna: "Ora ogni partita è importante, il gruppo non ha mai perso motivazione" (VIDEO)

Domani, alle 12.30, la Roma Femminile sfiderà in trasferta il Parma nella 14a giornata di campionato. Alla vigilia il tecnico Alessandro Spugna ha parlato ai microfoni del canale giallorosso: "Ogni partita adesso è importante perché dobbiamo cercare di mantenere questo cammino. Abbiamo una distanza importante e l'obiettivo sarebbe quello di aumentare la distanza dalla seconda, ma non dipende solo da noi. Dobbiamo cercare di vincere le 5 partite che mancano alla poule scudetto".

Che tipo di insidie può nascondere il Parma?

"Affrontiamo una squadra che ha bisogno di punti, in casa farà di tutto per fare punti. Noi dobbiamo continuare la nostra marcia e cercare di ripetere quello che abbiamo fatto sabato scorso perché abbiamo fatto una partita importante. Non dobbiamo pensare a chi troviamo di fronte, ma dobbiamo giocare secondo le nostre caratteristiche".

Dopo la grande vittoria di Firenze, il gruppo ha ritrovato motivazione?

"Il gruppo non ha mai perso motivazione, nella partita di Como c'era stata la ripresa e avevamo messo in preventivo la possibilità di non fare una prestazione di altissimo livello. Nella settimana seguente ci siamo allenate bene e siamo arrivate pronte ad una partita importante, abbiamo fatto una grande gara ed è quello che dobbiamo cercare di fare domani".

C'è anche un nuovo arrivo, Selerud. Potrà essere tra le convocate?

"Ha fatto il primo allenamento della settimana mercoledì, vedremo. Prima di poterla vedere in campo dovrà mettersi in condizione e abituarsi alle nostre idee di gioco. È una ragazza molto interessante, che ha già fatto intravedere qualcosa di importante. Nel breve tempo verrà sicuramente utilizzata".