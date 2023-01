Roma Femminile, Spugna: "Obiettivo centrato, ma secondo tempo sottotono" - Lind: "Felici per la qualificazione, ma non abbiamo giocato bene"

Dopo il pareggio per 1-1 in casa del Como, che consente alle giallorosse di accedere ai quarti di finale di Coppa Italia, il tecnico della Roma Femminile Alessandro Spugna ha parlato ai media del club giallorosso. Le sue dichiarazioni:

Obiettivo centrato, perché la Roma era venuta qui per qualificarsi ai quarti.

“Sì, obiettivo centrato. Buon primo tempo, mentre il secondo lo abbiamo disputato un po' sottotono. Potrebbe anche essere normale: non giocavamo da un po’, come il Como. Nella ripresa siamo rientrate in campo un po’ leggere e la prestazione non è stata ottima. Prendiamoci in questo momento il passaggio del turno, che era la cosa più importante. Adesso dobbiamo lavorare perché il cammino è lungo. Non solo in Coppa Italia, ma anche in campionato. Quindi, dobbiamo rimetterci a lavorare bene”.

Quali sono state le difficoltà di questa partita?

“Abbiamo fatto un primo tempo buono. Abbiamo mantenuto il totale controllo della palla: abbiamo preso gol su un errore individuale, ma abbiamo pareggiato subito. All’inizio del secondo tempo tenevamo di nuovo il comando del gioco, poi ci siamo allungate, abbiamo fatto tanto errori banali che non ci dobbiamo permettere. Le difficoltà ce le siamo create un po’ da sole. Il Como è stato molto bravo, perché ha fatto un’ottima gara: quella che doveva fare. Ripeto, adesso dobbiamo pensare a fare bene, riprendendo a fare il nostro cammino”.

Cosa porta via di positivo da questa prestazione?

“Intanto, il fatto di avere fatto una partita dopo tanto tempo: ci prepara al primo impegno di campionato del 2023 contro la Fiorentina, sabato prossimo, che sarà molto importante”.

A seguire ha parlato anche il portiere giallorosso Emma Lind. Le sue dichiarazioni: “Siamo felici per la qualificazione ma oggi non abbiamo giocato bene, dobbiamo migliorare molto in vista della prossima partita contro la Fiorentina. Ma siamo passate ai quarti e questa era la cosa più importante”.

Quali sono state le principali difficoltà di questa partita?

“Il Como è una buona squadra. Non è facile giocare su questo terreno, i movimenti della palla erano diversi rispetto a quello a cui siamo abituate. Dobbiamo continuare a lavorare sulla circolazione della palla anche in partite come questa”.

Da cosa bisogna ripartire per questo 2023?

“Speriamo di fare ulteriori passi avanti in campionato, cercando di gestire anche partite come questa, mantenendo a distanza la Juventus”.

