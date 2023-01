Roma Femminile, Selerud è una nuova calciatrice giallorossa: "Per me è un sogno" (FOTO e VIDEO)

Alessandro Spugna accoglie un nuovo rinforzo: si tratta di Alva Selerud, svedese classe 2000 che ha firmato un contratto con il club giallorosso fino al 2025. Il comunicato della Roma:

L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Alva Selerud. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2025.

Alva Selerud è una giocatrice che può giocare a tutta fascia, ricoprendo diversi ruoli.

“Sono estremamente orgogliosa e grata di aver firmato con l’AS Roma”, ha dichiarato la calciatrice svedese.

“Già dal primo incontro con il Club ho avuto l’impressione di essere davvero la benvenuta e che credessero in me. La Roma mi consentirà di crescere e di migliorare come calciatrice. Qui potrò confrontarmi in campo nazionale e contro le migliori squadre europee per lottare per dei titoli. Questo per me è un sogno”.

Selerud arriva in giallorosso dal Linkoping FC e nell’ultima stagione è stata la calciatrice che ha fornito più assist nel campionato svedese. “Diamo il benvenuto a Roma ad Alva, una giocatrice giovane che fin da subito ci ha trasmesso grande voglia di confrontarsi con un calcio diverso da quello che ha conosciuto finora”, ha dichiarato l’Head of Women's Football Betty Bavagnoli. “Abbiamo apprezzato il suo grande entusiasmo all’idea di inserirsi nel nostro gruppo e confidiamo che questo spirito possa tornare utile per il nostro percorso di crescita”. Benvenuta alla Roma, Alva!

(asroma.com)

