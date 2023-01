Roma Femminile, le convocate di Spugna per il Parma: out Bartoli e Lazaro, prima chiamata per Selerud (FOTO)

Il tecnico della Roma Femminile, Alessandro Spugna, ha diramato la lista delle convocate per la sfida in casa del Parma, in programma domani alle ore 12:30. Assente il capitano Elisa Bartoli, oltre a Beata Kollmats e Paloma Lazaro. Prima chiamata, invece, per l'ultima arrivata in casa giallorossa, Alva Selerud.

Questa la lista completa:

Portieri: Ceasar, Lind, Ohrstrom;

Difensori: Landstrom, Linari, Minami, Wenninger;

Centrocampisti: Andressa, Ciccotti, Cinotti, Ferrara, Giugliano, Greggi, Kramzar, Kajzba;

Attaccanti: Giacinti, Glionna, Haavi, Roman Haug, Serturini, Petrara, Selerud.