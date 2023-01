La Roma Femminile ha strappato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia in seguito al pareggio per 1-1 contro il Como ottenuto nell'ultima partita del girone. Il prossimo avversario delle giallorosse è il Pomigliano e la gara d'andata si disputerà il 25 gennaio alle ore 14.30. Il ritorno andrà in scena nella Capitale, ma la data non è ancora stata comunicata: si giocherà comunque il 7 o l'8 febbraio alle 14.30.

(figc.it)

