Women's Champions League, WOLFSBURG-ROMA 1-0: segui in tempo reale. Tedesche in vantaggio con Pajor (FOTO e VIDEO)

La Roma affronta il Wolfsburg nel quarto turno di Women's Champions League. Le giallorosse di mister Alessandro Spugna sono volate in Germania per il match clou del Girone B, visto che le due squadre sono appaiate in testa con sette punti in classifica. Spugna conferma il 4-3-3 visto in campionato contro il Milan, ma schiera Glionna e non Serturini sulla fascia sinistra.

IL TABELLINO

WOLFSBURG: Frohms; Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch; Oberdorf, Lattwein; Huth, Roord (12' Jonsdottir), Popp; Pajor.

A disp.: Weiss, Bremer, Starke, Demann, Wolter, Blomqvist, Wedemeyer, Wassmuth, Brand, Hegering.

All.: Tommy Stroot

ROMA: Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Greggi, Giugliano, Andressa; Glionna, Haavi; Giacinti.

A disp.: Lind, Ohrstrom, Cinotti, Landstrom, Serturini, Ciccotti, Kajzba, Kramzar, Ferrara, Haug, Bergersen, Lazaro.

All.: Alessandro Spugna

Arbitro: Welch (ENG) - Assistenti: Overtoom (NED) - Carney (ENG) - IV Ufficiale: Marriott (ENG)

Ammoniti: 13' Oberdorf.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

24' - GOL! WOLFSBURG-Roma 1-0! Rete di Pajor! Jonsdottir va via a Bartoli sulla sinistra, arriva sul fondo e mette palla dietro per il colpo di testa del numero 9 che porta in vantaggio le tedesche.

20' - GRANDE PARATA DI CEASAR! Pajor viene servita alle spalle della difesa giallorossa e, sola davanti al portiere della Roma, le calcia addosso trovando la pronta risposta di Ceasar.

19' - BARTOLI SALVA SULLA LINEA! Wilms rientra sul sinistro e calcia e Pajor prolunga la traiettoria. Ceasar è battuta, ma la capitana giallorossa intuisce tutto ed evita il vantaggio tedesco.

13' - Ammonita Oberdorf, in ritardo su Greggi.

12' - Prima sostituzione per il Wolfsburg. Problemi fisici per Roord, al suo posto Jonsdottir.

7' - HAAVI! Giugliano cambia gioco all'improvviso per il numero 11, che punta Wilms e calcia con il sinistro. Frohms è attenta e respinge con i piedi.

4' - Ancora Bartoli pericolosa su corner, stavolta di testa. Blocca Frohms.

2' - Corner di Giugliano per Bartoli che si stacca dalla marcatura e gira con il sinistro. Conclusione alta.

1' - Comincia il match. Il primo pallone è giocato dalle padrone di casa.

PREPARTITA

18.22 - È iniziato il riscaldamento della Roma.

17.32 - Le undici scelte da mister Alessandro Spugna.

17.21 - La Roma Femminile è arrivata allo stadio.