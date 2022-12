VIDEO - Roma Femminile: la squadra canta "Mai sola mai" al ristorante

"Mai sola mai" è una delle canzoni più amate dai tifosi giallorossi. Ma non solo, perché anche le giocatrici della Roma Femminile sembrano apprezzare non poco il brano di Marco Conidi. In un video postato su Instagram dall'attaccante giallorossa Valentina Giacinti e poi ripreso dall'account ufficiale della squadra su Twitter, infatti, si vedono le ragazze allenate da Alessandro Spugna cantare il ritornello della canzone sulle note di un pianoforte.