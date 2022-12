Roma Femminile: squadra in partenza per Praga (FOTO e VIDEO)

La Roma Femminile è in partenza per Praga, dove domani alle 18.45 affronterà lo Slavia Praga nell'ultimo match valido per la prima fase della Women's Champions League. La squadra di Alessandro Spugna ha già guadagnato il pass per i quarti di finale della competizione, ma deve vincere e sperare che il Wolfsburg non lo faccia contro il St. Polten per conquistare il primo posto nel girone.