Roma Femminile, Spugna: "Sono orgoglioso della nostra partita"

L'allenatore della Roma Femminile Alessandro Spugna ha parlato al termine della partita contro il Wolfsburg.

Sapevamo che sarebbe stata una partita impegnativa, ma può dirsi comunque orgoglioso della squadra?

“Orgoglioso assolutamente sì. Abbiamo fatto la partita che dovevamo. In questi match quando commetti qualche piccolo errore, alcune giocatrici non ti perdonano. Forse il risultato non è così giusto, abbiamo fatto una partita di grande coraggio, mettendo in campo tutte le nostre armi, ma ci sta. Dobbiamo portarci dietro sempre più consapevolezza”.

La partita ha comunque dimostrato che la Roma a questi livelli può starci.

“Sì, assolutamente. A parte dieci minuti del secondo tempo in cui la partita si è un po’ chiusa, il resto della gara è stato fatto bene, con personalità. È quello che più ci interessava. Ora il match con il St. Polten sarà decisivo, ma lo sapevamo che poteva essere così”.

Cosa si porta la Roma da questa partita?

“Ci portiamo fiducia. Consapevolezza in più, come dicevo prima. Giocare contro queste squadre ti fa crescere, migliorare, è quello che chiediamo a questa Champions. Vogliamo continuare a fare partite di questo livello e portare esperienza e consapevolezza in più”