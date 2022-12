Roma Femminile, Spugna: "Siamo sulla strada giusta per diventare un top club. Qui sto vivendo un sogno"

THEGUARDIAN.COM - Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al quotidiano inglese. Il tecnico giallorosso si è soffermato sul percorso in campionato e in Champions League (attualmente primo in entrambe le competizioni) e sul modo di giocare della sua squadra.

Sulla stagione attuale.

"Siamo un club molto ambizioso e vogliamo provare a vincere quanti più titoli possibili. Sappiamo che per fare questo dobbiamo migliorare. Siamo già riusciti a ottenere un trofeo in questa stagione, la Supercoppa, a cui abbiamo attribuito una grande importanza. Stiamo facendo molto bene nel campionato italiano e per quanto riguarda la Champions League, questo è un sogno. Vogliamo continuare a sognare. È molto dura ma ti permette di migliorare perché devi misurarti con squadre molto grandi. C'è stato un grande lavoro sin dalla fondazione di questo club. Ogni anno abbiamo aggiunto un pezzetto. Questo è un club fatto di persone ambiziose con tanta voglia di migliorare".

Sulla crescita del calcio femminile in Italia.

"Il livello è cresciuto in Italia grazie all'avvento delle squadre professionistiche femminili. Negli ultimi due anni sono sbarcati nel campionato italiano delle big internazionali e noi siamo uno dei club che ha investito molto su queste calciatrici. Il campionato continua a crescere, ma ovviamente per arrivare al livello di Lione, Wolfsburg, Barcellona, ​​Chelsea ecc. ci vorrà ancora tempo perché loro sono davanti a noi. Stiamo cercando di colmare questo divario e credo che siamo sulla strada giusta".

Sull'approccio della squadra.

"Mi piace una squadra che domina le avversarie. In campionato ci stiamo riuscendo perché abbiamo tanta qualità ed è quello che stiamo cercando di fare anche in Champions League. Ma certo, a questo livello, che è molto più alto, non è sempre possibile e a volte bisogna difendersi".

Sul pareggio contro il Wolfsburg nella gara di andata.

"Ha significato molto per noi. Non solo per il punteggio finale, ma anche per la prestazione. Siamo stati coraggiosi in campo. Non solo abbiamo difeso il risultato, ma abbiamo cercato di vincere la partita".

Sugli obiettivi futuri.

"Sono arrivato in questo grande club, sto vivendo un sogno. Ma ora sono qui, sono molto felice e molto orgoglioso. Sono contento del lavoro che stiamo facendo, che è la cosa più importante. Bisogna continuare a farlo perché nel calcio si tende a dimenticare quello che hai fatto ieri e devi concentrarti sul futuro".

