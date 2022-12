Roma Femminile, Spugna: "L'obiettivo con il Wolfsburg è restare in partita". Giacinti: "Vogliamo fare qualcosa di importante" (VIDEO)

Alla vigilia del quarto turno della Women's Champions League contro il Wolfsburg, in programma domani alle 18:45, l'allenatore della Roma Femminile, Alessandro Spugna, è intervenuto in conferenza stampa.

Queste le sue dichiarazioni:

Siamo nel momento più delicato della stagione. Che possibilità ci sono di battere il Wolfsburg? Saresti soddisfatto se perdessi domani ma vincessi con la Juventus?

"La partita d'andata ci ha detto che possiamo giocarci la partita con serenità. Ci aspetta un match molto difficile, giocheremo in uno stadio importante contro una squadra tra le più forti d'Europa. Ragiono partita dopo partita, pensiamo a domani, poi alla partita contro la Juventus".

La Roma potrà ripetere la stessa partita di due settimane fa oppure avrà un atteggiamento diverso?

"In partite come queste ci sono tanti momenti da gestire e due settimane fa lo abbiamo fatto bene. All'andata andare in vantaggio dopo pochi minuti ha cambiato le strategie del Wolfsburg. Queste partite vivono di episodi. Contro squadre di questo tipo devi prestare attenzione in ogni momento. Loro hanno giocatrici bravissime, ma all'andata siamo stati in partita. L'obiettivo di domani è restare in gara anche in casa loro".

Un bilancio della sua avventura? Quanto c'è di Spugna in questa squadra?

"Il bilancio è super positivo, ma non vogliamo fermarci. Siamo consapevoli di poter raggiungere traguardi importanti. Ho la fortuna di avere calciatrici brave e di avere uno staff importante. Possiamo scrivere pagine importanti di storia".

In conferenza stampa è intervenuta anche l'attaccante della Roma, Valentina Giacinti.

Queste le sue parole:

Ti sei data un obiettivo di gol per questa stagione?

"Non mi sono data un obiettivo. Voglio fare tanto per la squadra e che questa vinca il più possibile. Se i gol sono miei bene, ma devono esserci anche i gol delle altre perché si vince tutte insieme".

Ti aspettavi un avvio così importante quest'anno?

"Non mi aspettavo quest'inizio, ma ci speravo. Sapevo che la Roma fosse una squadra forte, ho provato a calarmi subito nella squadra e crescere insieme a loro. Speriamo di continuare così, vogliamo fare qualcosa di importante. La nuova formula vivacizza il campionato, la partita con la Juventus sarà importante ma non determinante. La vivremo in modo sereno".

In quale modulo ti trovi meglio?

"Mi trovo bene sia con un attaccante vicino che con un trequartista. Dipende da come il mister vuole approcciare la partita".