Roma Femminile, Spugna: "Le motivazioni devono essere al massimo. Schiererò la miglior formazione possibile" (VIDEO)

L'allenatore della Roma Femminile, Alessandro Spugna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club giallorosso alla vigilia dell'ultima sfida della fase a gironi della Women's Champions League contro lo Slavia Praga, in programma domani alle 18:45.

Queste le sue parole:

"Le motivazioni devono essere sempre al massimo perché è comunque una gara di Champions League che ci permette di migliorare la nostra crescita. E poi c'è un primo posto in palio, non dipenderà solo da noi perché dovremo aspettare il risultato di Wolfsburg, ma dovremo fare la partita nel migliore dei modi. Sarebbe bello concludere il girone con 13 punti, quindi le motivazioni devono essere molto forti".

Dopo aver raggiunto questo risultato ha ritrovato il gruppo un po' più libero di testa?

"Sicuramente il gruppo si è un po' liberato, perché prima della gara con il St. Polten c'era un po' di tensione, com'era giusto che fosse. Era una partita importante, forse la più importante della stagione. Abbiamo avuto due giorni di riposo, poi siamo tornati ad allenarci per preparare questa gara. Dopo avremo un po' di meritate vacanze perché ci aspetta una seconda parte di stagione molto intensa".

In termini di formazione può ragionare su qualche cambio oppure metterà in campo la migliore formazione?

"Andrà in campo la miglior formazione possibile. Qualche giocatrice ha accusato il periodo molto intenso, quindi faremo dei ragionamenti su qualche cambio, ma lo faremo in virtù del fatto che andrà in campo la miglior formazione possibile".