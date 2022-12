Roma Femminile, Spugna: "Kollmats, Landstrom e Wenninger non sono al meglio. Il Milan è forte, servirà attenzione" (VIDEO)

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida con il Milan, valida per l'undicesima giornata di Serie A. Le giallorosse si trovano in vetta alla classifica con 27 punti, mentre le rossonere sono quinte a quota 16. Le dichiarazioni del tecnico delle capitoline: "Abbiamo qualche problemino, ad esempio Kollmats ha avuto un piccolo risentimento muscolare contro l'Arezzo e Landstrom è alle prese con un po' di influenza. Stiamo cercando di recuperare Wenninger, ma il resto del gruppo sta bene".

Che gara si aspetta?

"Dobbiamo prestare tanta attenzione al Milan, ci sono calciatrici molto forti. Questa squadra è costruita per stare davanti, anche se hanno avuto un percorso di alti e bassi. Cercheranno di vincerla per accorciare la classifica, ma noi vogliamo continuare il nostro cammino. Dobbiamo cercare di dominare sin dall'inizio, come abbiamo fatto all'andata. Sicuramente le tante partite giocate non ci avvantaggiano, ma cercheremo di andare oltre".

Sarà una giornata di Serie A interessante per le parti alte della classifica.

"Sì, sabato c'è Inter-Juventus e questa è una partita alla quale dobbiamo prestare attenzione, ma dobbiamo pensare solo a noi e concentrarci sulla nostra partita. Se riuscissimo a ottenere i 3 punti sarebbe un bel momento e poi vedremo cosa faranno gli altri".