Roma Femminile, Spugna: "Arrivare ai quarti sarebbe un risultato storico". Haavi: "Dobbiamo rimanere calme e fiduciose"

Domani la Roma Femminile sarà impegnata nella penultima gara del girone di Champions League contro il St. Polten. La formazione di Spugna è attualmente a 7 punti nel raggruppamento, dietro al Wolfsburg capolista a 10 e avanti di 3 punti rispetto proprio agli austriaci avversari di domani con calcio d'inizio alle 18.45. Queste le parole in conferenza stampa del tecnico Spugna:

Siete a un passo dai quarti. La Roma ha già vinto la sua Champions, perché poi ci sarebbero squadre di un livello troppo alto, o può succedere di tutto andando avanti?

"Intanto arriviamo ai quarti, sarebbe un risultato storico e bello da raggiungere, un premio. Poi, nel caso, vedremo che squadre affronteremmo. Rimarrebbero squadre di livello altissimo ma si giocherebbe tra qualche mese"

La gara di domani sarà la più importante da quando allena? Sarà l’occasione giusta per risollevare il morale dopo due sconfitte?

"Sarà sicuramente molto importante. Con un risultato positivo, arriveremmo nei quarti di finale e, da quando alleno, probabilmente è la più importante per me. Sarebbe importante anche dal punto di vista morale, certo, ma queste due sconfitte non hanno lasciato nulla, sono due sconfitte differenti. In campionato siamo primi e domani abbiamo la possibilità di arrivare ai quarti. Dobbiamo essere sereni e tranquilli"

Ti aspetti una gara più bloccata rispetto all’andata?

"Quella fu una gara strana. Una delle gare in cui abbiamo maggiormente dominato ma non riuscimmo a segnare e loro ebbero un rigore alla prima opportunità. Una gara molto particolare. Loro hanno un risultato solo per passare il turno, noi due ma vogliamo comunque dominare la gara. Hanno calciatrici importanti di livello internazionale, soprattutto in avanti. Dovremo fare una gara matura ed equilibrata, sfruttando le occasioni che avremo. Non possiamo permetterci di sbagliare delle occasioni"

Fisicamente siete meno brillanti. Sei più preoccupato rispetto all’andata?

"No, siamo tranquilli. Abbiamo avuto dei giorni per recuperare e queste sono partite talmente belle e importanti che dobbiamo andare oltre a un po’ di stanchezza, che c’è ovviamente. Non siamo però preoccupati, abbiamo voglia di ripetere la gara di andata, come prestazione"

Al fianco dell'allenatore c'era Emilie Haavi per rispondere ad altre domande: