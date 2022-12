Roma Femminile, Serturini: "I quarti di Champions coronano un sogno. Ritrovare il gol mi ha dato consapevolezza" (VIDEO)

Annamaria Serturini, esterno d'attacco della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club giallorosso alla vigilia dell'ultima sfida della fase a gironi della Women's Champions League contro lo Slavia Praga, in programma domani alle 18:45.

Queste le sue parole:

"Sicuramente siamo più tranquille, serene e consapevoli che possiamo andare a giocarci anche un primo posto. Sogniamo in grande. Prima dobbiamo pensare alla nostra vittoria per poi sperare che il St. Polten ci aiuti. Però da debuttanti essere già ai quarti di finale è un'emozione incredibile e ce lo siamo meritato perché abbiamo lavorato sodo in questi mesi, è il giusto coronamento di un sogno".

Come ha vissuto il gruppo questo traguardo?

"È stata un'emozione. Avevamo paura di non di non riuscire a giocare la partita contro il St. Polten perché le condizioni climatiche erano peggiorate, però volevamo giocarla per raggiungere subito la qualificazione".

Stai vivendo un buon momento. Quanto ha significato per te ritrovare il gol?

"Ha significato tanto perché per un attaccante è importante. Prima viene la vittoria della squadra, ma sicuramente a livello mentale e fisico mi ha dato quella consapevolezza in più che mi mancava. Questo momento di forma deve continuare il più possibile, cercherò di incrementare sempre di più le prestazioni".