Roma Femminile: Linari e Giugliano nella Top 11 dell'undicesima giornata (FOTO)

Elena Linari e Manuela Giugliano sono nella Top 11 della Serie A Femminile per l'undicesima giornata di campionato. Le due giocatrici della Roma sono risultate decisive nella vittoria in casa del Milan per 2-0. Il numero 10 giallorosso, in particolare, ha messo a segno entrambi i gol che hanno permesso alla squadra di Alessandro Spugna di ottenere l'ottava vittoria consecutiva in campionato.