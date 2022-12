Roma Femminile, le convocate di Spugna per lo Slavia Praga: out Andressa (FOTO)

L'allenatore della Roma Femminile, Alessandro Spugna, ha diramato la lista delle giocatrici convocate per la sfida in casa contro lo Slavia Praga, in programma domani alle 18:45. Nell'ultima sfida della prima fase della Women's Champions League, le giallorosse dovranno fare a meno di Andressa, out a causa di un affaticamento al flessore.

Questo l'elenco delle giocatrici a disposizione di Spugna:

Portieri: Ceasar, Lind, Ohrstrom;

Difensori: Bartoli, Kollmats, Landstrom, Linari, Minami, Wenninger;

Centrocampisti: Bergersen, Ciccotti, Cinotti, Ferrara, Giugliano, Greggi, Kramzar;

Attaccanti: Giacinti, Glionna, Haavi, Kajzba, Lazaro, Roman Haug, Serturini.