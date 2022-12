Roma Femminile, Greggi su Twitter prima del St. Polten: "Oggi una partita importante. Vi aspettiamo allo stadio" (FOTO)

"Oggi sarà una partita importante poiché potremmo mettere la parola fine sul discorso qualificazione ma tutto dipende da noi. Vi aspettiamo numerosi allo stadio perché abbiamo bisogno di voi! Avanti Roma!". È questo il messaggio che Giada Greggi, centrocampista della Roma Femminile, ha affidato a Twitter in vista del match di Women's Champions League contro il St. Polten, in programma oggi alle 18.45 allo Stadio Francioni di Latina. Per passare il turno e accedere ai quarti di finale della competizione, alla squadra di Alessandro Spugna basta soltanto un punto contro le austriache.

