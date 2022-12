La Roma Femminile si allena in vista del big match di campionato contro la Juventus, in programma domani alle 14.30 allo Stadio Tre Fontane. A causa del maltempo che imperversa sulla capitale, la squadra di mister Alessandro Spugna è stata costretta ad allenarsi sotto la pioggia, come documentato da un video postato sull'account Twitter ufficiale del club.