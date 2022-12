Gran Galà del Calcio Women Adicosp: premiati Spugna, Greggi e Lazaro (FOTO)

Ieri sera è andato in scena presso l’Hotel Radisson Blu GHR a Roma il Gran Galà del Calcio Women Adicosp per la stagione 2021-22 del calcio femminile. Tra i premiati spiccano anche tre protagonisti della scorsa stagione della Roma: il tecnico giallorosso Alessandro Spugna è stato eletto miglior allenatore, la centrocampista Giada Greggi come miglior giovane U23 e, infine, premio a Paloma Lazaro per il miglior gol della Serie A femminile.

? Ecco i premiati al Gran Galà del Calcio Women Adicosp, Premio Sissy Trovato Mazza per la stagione 2021-22: ? Alessandro Spugna come Miglior Allenatore

✨ Giada Greggi come Miglior Giovane U23

⚽️ Paloma Lazaro per il Miglior Goal Serie A #ASRomaFemminile pic.twitter.com/1CTZiTmKfx — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) December 6, 2022