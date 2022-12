Tanta Roma nel primo Gran Galà del calcio women ADICOSP. Alessandro Spugna, allenatore della squadra femminile, è stato premiato come miglior tecnico della passata stagione, mentre Giada Greggi come la miglior Under 23. Anche Paloma Lazaro ha ottenuto un riconoscimento, infatti il suo gol di tacco contro il Verona è stato nominato il più bello della scorsa annata.

(corsport)