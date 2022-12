Champions League Femminile: le giallorosse si preparano alla sfida di domani contro il Wolfsburg (VIDEO)

Si avvicina la sfida delle ragazze di Spugna valida per il quarto turno di Champions League Femminile. Domani alle 18.45 la Roma affronterà in trasferta il Wolfsburg, attualmente primo a nel girone a pari punti con le giallorosse. Oggi Bartoli & Co. sono scese in campo per l’allenamento in vista della gara all’AOK Stadium, la vittoria lancerebbe la Roma direttamente ai quarti di finale.

? Allenamento alla vigilia di un'altra grande sfida di #UWCL ? pic.twitter.com/qUhB27QQhe — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) December 7, 2022