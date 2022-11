VIDEO - Roma-Torino: l'Olimpico celebra il successo della Roma Femminile in Supercoppa

La settimana scorsa la Roma Femminile ha trionfato in Supercoppa Italiana battendo la Juventus in finale dopo i calci di rigore con super protagonista Ceasar. Oggi, in occasione di Roma-Torino, 15esima giornata di campionato per la formazione di Mourinho, lo Stadio Olimpico ha celebrato le ragazze di Alessandro Spugna proiettando sui maxischermi le immagini della vittoria della squadra Femminile.