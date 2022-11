Supercoppa Femminile Juventus-Roma, il messaggio di Mourinho: "Quando c'è una coppa devi portarla a casa. In bocca al lupo"

Allo Stadio Tardini di Parma la Roma Femminile si gioca la Supercoppa Italiana con la Juventus. Nel prepartita l'emittente televisiva ha mandato in onda il messaggio del tecnico della Roma José Mourinho rivolto alla formazione di Alessandro Spugna. "Juventus-Roma sarà sicuramente una bella partita. La Femminile sta facendo un lavoro fantastico, un bel campionato. Quando c'è una coppa sul tavolo, la devi prendere e portare a casa. Un abbraccio e in bocca al lupo", le parole dello Special One.

