Serie A Femminile, ROMA-POMIGLIANO 0-0: segui in tempo reale. Occasione di testa per Haug (FOTO e VIDEO)

La Roma Femminile affronta il Pomigliano nella decima giornata di Serie A e vuole i tre punti per allungare in vetta sulla Juventus, in campo domani alle 14.30 contro il Como. La squadra di mister Alessandro Spugna è reduce da sei vittorie di fila in campionato, oltre che dal bel pareggio nella Women's Champions League contro il Wolfsburg. Sette cambi e anche una modifica tattica per Spugna rispetto alla partita contro le tedesche. Senza Wenninger torna la difesa a tre, con Serturini e Landstrom sugli esterni e la coppia d'attacco formata da Lazaro e Haug.

IL TABELLINO

ROMA: Ceasar; Kollmats, Linari, Minami; Serturini, Andressa, Giugliano, Cinotti, Landstrom; Lazaro, Haug.

A disp.: Lind, Giacinti, Haavi, Bartoli, Ciccotti, Glionna, Greggi, Bergersen, Kramzar.

All.: Alessandro Spugna.

POMIGLIANO: Cetinja; Rizza, Passeri, Apicella, Fusini; Gallazzi, Ferrario, Di Giammarino; Taty; Battelani, Martinez.

A disp.: Fierro, Barretta, Rabot, Corelli, Amorim Dias, Manca, Sangare, Novellino, Miotto.

All.: Gerardo Alfano.

Arbitro: Angelucci - Assistenti: Bonomo e Pedone - IV Uomo: Rago

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

41' - Serturini scappa sulla fascia e crossa per la testa di Haug, che non trova la porta da buona posizione.

35' - Altro tentativo da fuori delle giallorosse, stavolta con Andressa, e risposta ancora una volta attenta di Cetinja.

24' - Conclusione dalla distanza di Cinotti. Cetinja non rischia la presa e allunga in corner.

18' - Sugli sviluppi del calcio d'angolo, il pallone arriva sul secondo palo nella zona di Linari, che prova la conclusione. Cetinja è ben posizionata e para.

18' - Giugliano riceve ai 25 metri, controlla e calcia sul primo palo. Cetinja respinge in corner.

14' - Landstrom riceve sulla sinistra e crossa sul secondo palo per Haug. La difesa del Pomigliano riesce a chiudere allontanando in corner

12' - Bettelani lancia in verticale per Martinez che lascia rimbalzare il pallone e prova la conclusione dalla grande distanza, ma il pallone termina alto.

5' - CHE OCCASIONE PER LAZARO! Serturini scappa di nuovo a destra e stavolta crossa basso sul primo palo, dove il numero 29 giallorosso trova l'anticipo in girata ma non la porta.

4' - Serturini va via sulla destra e calcia verso il secondo palo, Cetinja è attenta e respinge.

1' - Inizia il match.

PREPARTITA

11.58 - Comincia il riscaldamento delle giallorosse al Tre Fontane.

11.31 - La formazione ufficiale della Roma.