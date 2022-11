Roma Femminile, Wenninger: "Wolfsburg squadra forte, sarà una lotta. Dobbiamo combattere al massimo" (VIDEO)

Alla vigilia della sfida contro il Wolfsburg, valida per la terza giornata della Women's Champions League, il difensore della Roma Femminile, Carina Wenninger, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. L'austriaca ha parlato dell'atteggiamento che le giallorosse dovranno mettere in campo contro le tedesche.

Queste le sue parole:

"Non vedo l'ora di giocare. Sarà una partita molto intensa, una lotta. La qualità del gioco sarà molto alta, tutti i tifosi che arriveranno domani se la godranno. Noi dobbiamo fare il nostro gioco, il gioco che contraddistingue la Roma. Dobbiamo volere la palla, mantenere il possesso nella partita. Il Wolfsburg è una squadra forte, dovremo stare concentrate fino alla fine. Dobbiamo combattere al massimo, mettendoci tutte le energie che abbiamo. Abbiamo 6 punti, siamo in una buona situazione di classifica. Per il Wolfsburg vale lo stesso, quindi penso che non sarà la partita di domani a decidere il girone. Penso che nella nostra situazione, a prescindere dalle altre partite, possiamo goderci la partita di domani e naturalmente cercare di fare punti".