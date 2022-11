Roma Femminile, Spugna: "Vogliamo arrivare in fondo in Coppa Italia. Con l'Arezzo spazio a chi ha giocato meno" (VIDEO)

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l'Arezzo, in programma domani alle 14.30, l'allenatore della Roma Femminile, Alessandro Spugna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club.

Queste le sue parole:

“Inizia una competizione alla quale teniamo particolarmente. Vogliamo arrivare fino in fondo e per farlo dobbiamo partire da una partita come quella contro l’Arezzo che non dobbiamo assolutamente sottovalutare. Dobbiamo andare là con la giusta mentalità e il giusto coraggio per fare una partita importante, perché dobbiamo metterci bene nel girone”.

Cosa chiederà alle ragazze?

“Alle ragazze chiederò di fare la partita come quelle che stiamo facendo. Dobbiamo giocare con i nostri principi. Qualche giocatrice dovrà riposare perché il periodo è molto intenso, quindi sarà il momento di dare spazio a chi ha giocato meno”.

Può essere un’occasione per sperimentare un po'?

“Può essere un’occasione per sperimentare, ma soprattutto per dare minutaggio e opportunità a chi ha giocato meno e penso che le ragazze sapranno sfruttarla al meglio”.