Roma Femminile, Spugna: "Vincere un trofeo qui è davvero bello. La società ci è sempre vicina, ringrazio Mourinho e Tiago Pinto"

LA7 - Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva in seguito alla vittoria contro la Juventus nella finale di Supercoppa italiana per 4-5 dopo i calci di rigore. Le giallorosse hanno conquistato così il secondo trofeo della loro storia. Le sue dichiarazioni.

Dove siete stati più forti della Juve?

"Bella domanda, non lo so. Oggi è stato un bello spettacolo, ma siamo stati forti a non mollare. Siamo riusciti a stare nella partita anche se non abbiamo avuto sempre il predominio. I rigori sono così, ci ha detto anche bene. Portare un trofeo qui è davvero bello, merito di tutti. Vincere è importante, il primo titolo dell'era professionistica. Ora dobbiamo goderci il momento e poi testa alle prossime partite".

Effetto Mourinho dopo il suo messaggio?

"Lo ringrazio, è stato un grande. La società è sempre molto vicina, anche Tiago Pinto ci ha fatto l'in bocca al lupo prima della partita".