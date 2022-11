Roma Femminile, Spugna: "Successo meritato". Giugliano: "Abbiamo dimostrato grande valore di squadra"

Dopo la vittoria casalinga contro la Sampdoria per 2-0 grazie alle reti di Giugliano e Haug, il tecnico della Roma Femminile Alessandro Spugna ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso. Le sue dichiarazioni:

È una vittoria che pesa tantissimo: la Roma chiude il girone di andata prima, da sola.

"È un grande successo, ed è meritato, perché abbiamo fatto un possesso palla importantissimo rispetto alla Sampdoria. Era difficile 'stanarle', perché loro si sono difese con tutte le giocatrici possibili. Però abbiamo fatto molto bene, abbiamo mosso bene la palla e abbiamo sfruttato le opportunità. Il risultato dice solo 2-0, ma oggi non era semplice creare tante occasioni".

Aveva detto che ci sarebbero state delle opportunità per tutte e così è stato: in campo è scesa una formazione con tanti cambi rispetto alla gara precedente.

"Assolutamente sì. Dovevamo fare delle valutazioni sul livello di stanchezza delle giocatrici e abbiamo preferito far riposare qualcuna. Ma chi è sceso in campo ha disputato davvero un'ottima partita. Sono contento per chi aveva un minutaggio basso".

E poi se Manuela Giugliano tira in porta, non ce n'è per nessuno.

"Glielo diciamo sempre che deve provarci. Oggi è stata molto brava su punizione e deve provarci anche in azione. Ha capacità di calcio molto importanti. Sono contento per lei, si merita questo gol".

A seguire è intervenuta anche l'autrice del primo gol giallorosso, Manuela Giugliano:

Una grande vittoria. La Roma chiude il girone di andata al primo posto. È un percorso che continua a stupire.

"Assolutamente sì. Siamo contentissime di essere riuscite a portare a casa questo successo, perché sapevamo che non sarebbe stato facile, considerando che tante di noi sono state impegnate in nazionale. Abbiamo dimostrato di avere un grande valore di squadra. Questo ci porterà a raggiungere dei grandi obiettivi".

Questa fascia ti dà responsabilità, ma ti stimola anche.

"Certo. Sono felice di indossarla, ma ci tengo a ribadire che il nostro capitano resta Elisa (Bartoli, ndr). Diciamo che questa cosa del gol mi porta fortuna: prima della partita Elisa mi dice di tirare in porta, e da quando lo fa io segno sempre. È successo con il St. Polten ed è capitato oggi. Deve continuare a ripetermelo".

Adesso arriva un periodo molto intenso. Era importante iniziare questo ciclo di gare con il piede giusto.

"Assolutamente sì. Siamo contente. Sicuramente, vincere aiuta a vincere. E questa situazione la stiamo metabolizzando. Lavoriamo tutta la settimana su questo aspetto, che per noi è fondamentale. Mercoledì ci attende una partita molto importante. Continueremo ad allenarci per portare a casa anche questa gara".

