Roma Femminile, Spugna: "Juventus squadra molto forte. Dovremo fare attenzioni ai dettagli e concretizzare più occasioni possibili" (VIDEO)

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della super sfida con la Juventus, valida per la finale di Supercoppa italiana e in programma domani alle ore 14:30. Le sue dichiarazioni: "Gli allenamenti stanno andando bene, ma avevamo bisogno di recuperare perché l'ultimo mese è stato intensissimo. L'abbiamo fatto, ora stiamo andando avanti. La squadra è al completo e questo è importante".

Arriva nel momento giusto questa finale?

"Non saprei, non si può mai dire le finali in che momento arrivano. Questa è una partita importantissima, bella da vivere e giocare, ma è secca, quindi dovremo fare molta attenzione ai particolari. Stiamo bene e arriviamo anche con un bell'umore dato il primo posto in classifica e i risultati di Champions League".

Cosa servirà per battere la Juventus?

"Attenzione ai dettagli perché in una gara secca non puoi sbagliare o in caso devi farlo il meno possibile. Dobbiamo essere brave a gestire la gara, i momenti della partita e concretizzare quello che ci capiterà. Loro sono una squadra molto forte, anche se in campionato hanno qualche punto in meno. Questo non significa nulla però perché in una gara secca hanno giocatrici importanti che possono risolverla in qualsiasi momento".