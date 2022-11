Roma Femminile, Spugna: "Fisicamente stiamo abbastanza bene. Con la Sampdoria dovremo prestare attenzione" (VIDEO)

L'allenatore della Roma Femminile, Alessandro Spugna, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club, alla vigilia della sfida tra le giallorosse e la Sampdoria, in programma domani alle ore 12.30 allo Stadio Tre Fontane.

Queste le sue dichiarazioni:

"Il gruppo l'ho ritrovato abbastanza bene, è chiaro che questo è un periodo intenso e anche le nazionali hanno fatto gli straordinari, perché molte di loro hanno giocato due partite in pochi giorni. Dovremo fare delle valutazioni sul loro stato di stanchezza, ma stanno abbastanza bene fisicamente".

La Roma arriva da un grande trionfo in Supercoppa. Come si volta pagina per concentrarsi sui prossimi impegni?

"Bisogna farlo. Il trofeo è in bacheca, siamo tutti contenti ma dobbiamo concentrarci sul prossimo impegno contro la Sampdoria. Sarà una partita molto complicata proprio per questo motivo, arriviamo da un bel periodo in cui stiamo vincendo tante partite. Dobbiamo continuare a farlo, senza permetterci distrazioni".

La Sampdoria è a pochissimi punti dalla zona che significherebbe poule scudetto, che tipo di squadra si aspetta?

"La Sampdoria dalla scorsa stagione sta facendo un bellissimo percorso. È allenata bene, ha delle giocatrici importanti e quest'anno la squadra è migliorata. Non mi stupisce che sia a ridosso dei playoff. Ha fatto risultati importanti e dovremo prestare molta attenzione. È una squadra organizzata che si giocherà la partita, ma noi dobbiamo continuare sul nostro trend".