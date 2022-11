Roma Femminile, Spugna: "Con il Wolfsburg dobbiamo provare a fare la partita, servono coraggio e personalità" (VIDEO)

Alla vigilia della sfida contro il Wolfsburg, valida per la terza giornata della Women's Champions League, l'allenatore della Roma Femminile, Alessandro Spugna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Il tecnico si è soffermato sul modo in cui le sue giocatrici dovranno scendere in campo per affrontare una squadra forte come quella tedesca.

Queste le sue parole:

"È una possibilità per noi di confrontarci con una grande squadra. Al di là del fatto che siamo entrambe a 6 punti, è veramente una grande opportunità per confrontarci con una delle squadre più forti in Europa, per capire a che punto siamo a questo livello. Dobbiamo giocare con grande coraggio e con grande personalità, non tanto pensando alla classifica perché credo che dovremo giocarci la qualificazione con il St. Polten e lo Slavia. Però dobbiamo affrontarla con coraggio, serenità e tranquillità, mettendo in campo tutto quello che sappiamo fare e provare a capire a che livello siamo".

Come si affronta una partita così dal punto di vista tattico, con un Wolfsburg che le ha vinte tutte?

"Alle ragazze ho chiesto di giocare come sappiamo. Non dobbiamo abbassarci troppo, non dobbiamo difendere e basta. Dobbiamo cercare, invece, di provare a fare la partita proprio perché se vogliamo capire a che livello siamo dobbiamo provare a mettere in campo tutte le nostre qualità. Dovessimo pensare solamente a difendere colpo su colpo credo che faremmo una partita di troppo sacrificio, di troppa troppa resa. Mi piacerebbe pensare a una squadra che abbia coraggio. Conosciamo la loro forza e quindi ci saranno dei momenti in cui dovremo difenderci con tutte le giocatrici, però però vorrei vedere una squadra che abbia la voglia di conquistare qualcosa".

In una gara così quanto può essere importante supporto del pubblico?

"È bello sapere che ci sarà tanta gente, quindi sicuramente sarà molto importante. Mi dicono che siamo vicini al sold out e questo ci fa enormemente piacere. Credo sia anche bello per tutte queste persone poter vedere una partita di questo tipo, poter vedere così tante giocatrici forti in campo, sia del Wolfsburg che della Roma".