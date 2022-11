Roma Femminile, Spugna: "Attenzione al Pomigliano. Turnover? Giocherà la formazione migliore possibile" (VIDEO)

Alessandro Spugna, tecnico della Roma Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita contro il Pomigliano, valida per la decima giornata di campionato e in programma domani alle ore 12:30. Queste le sue parole: "Dobbiamo continuare la nostra crescita. Ora arriverà una squadra che ultimamente sta facendo un buon cammino e ottenendo risultati importanti, quindi dobbiamo fare molta attenzione".

Qual è il rischio di giocare partite di livelli molto diversi?

"Se vogliamo essere una grande squadra dobbiamo ragionare partita per partita, con una concentrazione altissima. Tutte le squadre che giocheranno contro la Roma daranno il massimo perché siamo in testa alla classifica, tutte vorranno ottenere risultati contro di noi".

Ci saranno cambi?

"Stiamo valutando le condizioni e il grado di stanchezza di alcune calciatrici. Ma la rosa ha dimostrato che chi va in campo lo fa al massimo, chi andrà in campo lo farà per gare una grande partita e giocherà la formazione migliore possibile".