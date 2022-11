Femminile, Roma-Wolfsburg: biglietti acquistabili sabato al Tre Fontane durante il match con la Sampdoria

I tifosi che sabato si recheranno allo Stadio Tre Fontane per assistere alla partita di campionato tra la Roma Femminile e la Sampdoria potranno acquistare i biglietti per la sfida contro il Wolfsburg di Women's Champions League all'interno dell'impianto. Lo rende noto la società giallorossa con una nota sul proprio sito ufficiale.

Questo il comunicato integrale della Roma:

Per tutti i tifosi presenti sabato allo Stadio Tre Fontane in occasione della sfida Roma-Sampdoria, sarà possibile acquistare i biglietti per Roma-Wolfsburg di Women's Champions League.

Nel prepartita di Roma-Samp, dalle 11.30 fino al fischio finale sarà attivo un desk dedicato per l’acquisto dei tagliandi del match di coppa. Non sarà possibile effettuare il pagamento in contanti.

La gara di Women’s Champions League si giocherà il 23 novembre alle 21 allo Stadio Francioni di Latina e i tagliandi sono già in vendita on-line.

(asroma.com)

