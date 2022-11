Roma Femminile, Greggi: "Match interpretato nel modo giusto. Il nostro motto è non mollare mai"

ASROMA.COM - Giada Greggi ha parlato nel postpartita di Roma-Wolfsburg, match valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League e terminato con il punteggio di 1-1. Queste le dichiarazioni della calciatrice giallorossa ai canali ufficiali del club.

GREGGI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Una grande partita, una grande Roma.

"Sì, una grandissima partita, l'abbiamo interpretata nel modo giusto, giocando a testa alta, con determinazione. Così bisogna fare con queste squadre, così si migliora. Abbiamo dimostrato quello che siamo".

Non avete mollato mai, per tutto il match.

"Il nostro motto è quello di non mollare. Nel secondo tempo, nonostante la stanchezza e le partite ravvicinate, siamo riuscite a mantenere il nostro ritmo e non mollare".

Cosa vi portate dietro da questa serata?

"Personalità, consapevolezza di noi stesse. Esperienza, soprattutto, fondamentale per andare avanti. E per affrontare al meglio le prossime partite".

