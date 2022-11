Roma Femminile, Giacinti: "Il Wolfsburg è una delle migliori squadre d'Europa. Daremo tutto nel secondo tempo"

Valentina Giacinti, calciatrice della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del primo tempo della sfida con il Wolfsburg, valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League. Il match è momentaneamente inchiodato sull'1-1 e ad aprire le danze ci ha pensato proprio Giacinti. Le sue parole.

GIACINTI A DAZN

Vi aspettavate di andare negli spogliatoi sull'1-1?

"Non ci aspettavamo niente in questa partita, siamo entrate per giocare come sappiamo fare e oggi stiamo affrontando una delle migliori squadre d'Europa. Vogliamo provare a regalarci qualcosa di bello, mancano ancora 45 minuti e daremo tutto".