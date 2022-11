Roma Femminile, Ceasar: "Vittoria importantissima, stiamo costruendo una mentalità forte" (VIDEO)

Camelia Ceasar, portiere della Roma Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club in seguito alla vittoria contro il Pomigliano per 2-0. Le giallorosse hanno ottenuto la nona vittoria in dieci giornate di campionato e hanno allungato momentaneamente in vetta a +7 sulla Juventus. Le sue dichiarazioni.

Quanto era importante vincere oggi, dopo la prestazione in Champions?

"Era importantissimo, specie dopo la prestazione con il Wolfsburg, come hai detto tu. Era importante dare il segnale che stiamo costruendo una mentalità forte. Non conta l'avversario che abbiamo di fronte, il nostro unico obiettivo sono i tre punti. Sono molto contenta per il risultato di oggi".

Hai fatto una grandissima parata sull'1-0: quanto è difficile per un portiere che non riceve tiri per tutta la partita restare concentrata al momento giusto?

"Diciamo che stiamo crescendo davvero tanto e i tiri che subiamo sono davvero pochi, perché c'è un lavoro di squadra davvero importante. Quindi, esserci nel momento in cui c'è bisogno significa dare una mano, e quindi va benissimo".

Adesso c'è la Coppa Italia. La Roma non molla un centimetro in nessuna competizione.

"Assolutamente no, tutte le competizioni sono importanti. La partita di mercoledì è ora quella che conta di più. Questa è già passata. Daje Roma".

(asroma.com)

