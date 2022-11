Roma Femminile, Ceasar: "Vittoria dal sapore bellissimo. Un portiere non ha niente da perdere durante i rigori"

ASROMA.COM - Camelia Ceasar, portiere della Roma Femminile e assoluta protagonista della vittoria contro la Juventus nella Supercoppa Italiana (4-5 d.c.r.) con svariati salvataggi durante i 120 minuti e la parata sul rigore decisivo di Cantore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club al termine del match. Queste le sue parole.

Che sapore ha questa vittoria?

"Un sapore bellissimo, perché è un periodo in cui stiamo lavorando tanto, in allenamento e in partita. Stiamo crescendo molto. Questo trofeo è il frutto di questo lavoro".

Quando si arriva ai rigori, un po' ti esalti?

"Un portiere non ha niente da perdere. Io mi diverto, perché tutto quello che si può parare è tanto di guadagnato. Ovviamente, il pensiero è sempre quello di aiutare il più possibile la squadra e sono contenta se ci riesco".

Qual è stato il momento più duro della gara?

"Quando è arrivato il gol della Juventus, abbiamo iniziato a soffrire un po' la partita e nel secondo tempo ci sono state tante occasioni. Ma stiamo dimostrando di essere una squadra che sa soffrire, ma sa anche essere presente, portando in qualche modo la partita dalla propria parte".

E la Coppa la portiamo Roma!

"E la Coppa la portiamo a Roma! Daje!".

