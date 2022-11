Roma Femminile, Bartoli: "Contro la Juventus dobbiamo fare zero errori. Lotteremo fino in fondo" (VIDEO)

Elisa Bartoli, capitano della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia della finale della Supercoppa Italiana contro la Juventus, in programma domani alle ore 14:30. Le sue parole: "È un periodo molto positivo per noi, ma le partite secche sono sempre difficili da affrontare e forse noi in quello ancora un po' manchiamo. Forse la sfida di sabato sarà importante per vedere fino a che punto siamo arrivate".

La Supercoppa può dimostrare la vostra crescita?

"I trofei sono un gran bel punto di partenza. Sono curiosa anche io di vedere che partita possiamo fare, ma sono sicura che lotteremo fino in fondo e vedremo come andrà".

Cosa serve per battere la Juventus?

"Cattiveria, fame e sbagliare il meno possibile perché loro ti puniscono subito. Dobbiamo fare zero errori".